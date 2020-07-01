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- Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Akşehir'de bir otomobil tarım aracına çarptı.
- AA
- 01.07.2020 - 15:09
Konya Akşehir-Yunak karayolunda kaza meydana geldi.
63 yaşındaki Mustafa Ö.'nün yönetiminde olan otomobil, Ali Rıza Çetin yönetimindeki tarım aracı olan balya yüklü pat pata çarptı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada, tarım aracında bulunan 35 yaşındaki Nurşen Er hayatını kaybetti. Tarım aracının sürücüsü ile yanında bulunan İskender, Yusuf, Elanur ve Hacer Çetin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akşehir'deki hastanelere sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.