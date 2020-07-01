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    Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

    Akşehir'de bir otomobil tarım aracına çarptı.
    • AA
    • 01.07.2020 - 15:09
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    Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #1

    Konya Akşehir-Yunak karayolunda kaza meydana geldi.

    63 yaşındaki Mustafa Ö.'nün yönetiminde olan otomobil, Ali Rıza Çetin yönetimindeki tarım aracı olan balya yüklü pat pata çarptı.

    1 ÖLÜ, 5 YARALI

    Kazada, tarım aracında bulunan 35 yaşındaki Nurşen Er hayatını kaybetti. Tarım aracının sürücüsü ile yanında bulunan İskender, Yusuf, Elanur ve Hacer Çetin yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Akşehir'deki hastanelere sevk edildi.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

    Otomobil sürücüsü Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı #2

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