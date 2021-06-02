Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Yaralanan 8 yaşındaki T.D. isimli kız çocuğu, ambulansa binmek istemedi. T.D'yi polis ekipleri ikna etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ömer N. idaresindeki 44 FU 339 plakalı otomobil, 8 yaşındaki T.D. isimli kız çocuğunun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi.

YOLA SAVRULDU

Bisikletten yola savrulan kız çocuğu, aracın camına çarptıktan sonra yola düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Kaldırımda bir süre oturan yaralı kız çocuğu, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa bindirilmek istendi.

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POLİS İKNA ETTİ

Ancak ambulansa binmek isteyen küçük kız çocuğunu, polis ikna etmek için bir süre uğraştı.

Polisin çabaları karşısında ön tarafa oturma şartıyla ambulansa bineceğini söyleyen kız çocuğunun bu teklifi, sağlık görevlileri tarafından kabul edildi.

OTOMOBİLDE BULUNAN YOLCULAR PANİK YAŞADI

Ambulansın ön koltuğuna oturtulan küçük kız çoğunun yanına kazayı duyan annesi geldi.

Annesinin bir anda bayılıp yere düşmesi üzerine çığlık atan küçük kız çocuğu, ambulansın sedyesine alınan annesinin yanına geçmek zorunda kaldı.

Anne ve kızı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcular bir süre panik yaşadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Otomobil sürücüsü Ömer N., bisikletli kız çocuğunun levhaların arkasından birden önüne çıktığını ve çarptığını söyledi.

Çarpmayla birlikte kız çocuğunun cama çarptıktan sonra yola düştüğünü anlatan sürücü, kız çocuğunun iç kanama riskiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



