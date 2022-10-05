Konya'da trafik magandaları: Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet

Trafiğe açık alanda drift attığı anları sosyal medya hesabında "Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" paylaşan S.Ç. ve Y.A. hakkında, para cezanının yanı sıra adli işlemler başlatıldı.

Konya'da trafiğe açık alanda vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandaları, o anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Trafik" ilkesi doğrultusunda gelen ihbar üzerine harekete geçti.

"Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet"

Sosyal medya üzerinden "Haydi çocuklar okulunuza piyasa bize emanet" paylaşımıyla trafiğe açık alanda aracıyla drift atan trafik magandasını ve drift atan başka bir aday sürücüyü tespit etti.

"18 bin 250 TL ceza"

Vatandaşa pes dedirten S.Ç. ve Y.A. isimli iki şahsa, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesine istinaden drift atma suçundan toplamda 18 bin 250 TL ceza kesen ekipler, söz konusu araçları ise trafikten men ederek çekiciyle otoparka çekti.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"

İHA'nın haberine göre, aday sürücü olduğu anlaşılan her iki şahsın da sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi ve şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.