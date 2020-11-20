Öndeki araç sürücüsünden yol isteyen O.S., aracını durdurup kendisine küfrederek aracına levyeyle zarar veren kişiden şikayetçi oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yapan O.S., önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi.

İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı.

LEVYEYLE ARACA SALDIRDI

Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi.

Konya'da trafikte yol verme tartışması kamerada

ŞİKAYETTE BULUNDU

O.S. de 'ileride polis var' diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.S. daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri polis merkezine teslim ederek sürücü hakkında şikayette bulundu.