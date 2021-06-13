Konya'da traktör alev topuna döndü

Tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan tankerin alev aldığı kazada, sürücü son anda kurtuldu.

Konya’nın Karapınar ilçesinde M.A. idaresindeki tanker, tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kaza sonrasında yanan tanker kısa süre içerisinde alev topuna döndü.

SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada tanker sürücüsü kendini son anda aşağı atarak kurtulurken, akaryakıt tankerinin boş olması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Karapınar ve Ereğli itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen tanker kullanılamaz hale geldi.

Tankerin yanma anı ve itfaiye ekiplerinin çalışması ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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