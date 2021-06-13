Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
303.387
0.67%
EXEN Coin
32.62
-2.59%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Konya'da traktör alev topuna döndü

    Tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan tankerin alev aldığı kazada, sürücü son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da traktör alev topuna döndü

    Konya’nın Karapınar ilçesinde M.A. idaresindeki tanker, tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

    Kaza sonrasında yanan tanker kısa süre içerisinde alev topuna döndü.

    SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kazada tanker sürücüsü kendini son anda aşağı atarak kurtulurken, akaryakıt tankerinin boş olması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Karapınar ve Ereğli itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen tanker kullanılamaz hale geldi.

    Tankerin yanma anı ve itfaiye ekiplerinin çalışması ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya'da traktör alev topuna döndü VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir