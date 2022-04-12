Petrol
102.73
4.32%
Euro
15.96
-0.05%
Dolar
14.69
0.18%
Altın
923.69
0.28%
Borsa
2435
-0.56%
Bitcoin
596.995
-2.40%
BTXN Coin
31.13
1.49%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Konya'da tüfek ustası kazayla kendi ayağını vurdu

    55 yaşındaki tüfek ustası İsmail C., çalıştığı silah fabrikasında deneme atışı y yaparken yanlışlıkla sağ ayağını yaraladı.
    • 12.04.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da tüfek ustası kazayla kendi ayağını vurdu

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde fabrikada çalışan 55 yaşındaki tüfek ustası İsmail C., tüfekle deneme atışı yaparken kazayla kendi ayağını vurdu.

    Test atışı yapılan tüfeğin namlusundaki fişeğin plastik olduğu, yaralanan ustanın ayağında kesi oluştuğu öğrenildi.

    Sağ ayağını yaraladı

    İHA'nın haberine göre; sağ ayağından yaralanan tüfek ustası, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Tüfek ustasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Konya'da tüfek ustası kazayla kendi ayağını vurdu VİDEO

    Konya da tüfek ustası kazayla kendi ayağını vurdu #1

    Konya da tüfek ustası kazayla kendi ayağını vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'den MHK çıkışı: Bu ayıp hepimizin
    Futbol

    Fenerbahçe'den MHK çıkışı: Bu ayıp hepimizin

    İşsizlik yüzde 0,5 geriledi
    Ekonomi

    İşsizlik yüzde 0,5 geriledi

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir