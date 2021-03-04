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    Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar

    Bir iş yerine düzenlenen operasyonda tanınmış markaların paketlerine doldurulup satılmak üzere üretildiği belirtilen 26 bin 500 kilogram deterjan ele geçirildi.
    • AA
    • 04.03.2021 - 08:10
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    Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar

    Konya’nın Karatay ilçesindeki bir işyerinde deterjan üretimi yapılarak, internet üzerinden farklı markalar adı altında piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adrese baskın düzenledi.

    Operasyonda, 26 bin 500 kilogram toz deterjan ele geçirildi.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Gözaltına alınan 4 şüphelinin, ürettikleri sahte deterjanları, tanınmış markaların paketlerine doldurarak, piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar #1

    Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar #2

    Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar #3

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