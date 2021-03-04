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Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar

Konya’da ürettikleri deterjanları marka paketlere doldurup sattılar

Bir iş yerine düzenlenen operasyonda tanınmış markaların paketlerine doldurulup satılmak üzere üretildiği belirtilen 26 bin 500 kilogram deterjan ele geçirildi.