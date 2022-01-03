Euro
14.7795
-2.16%
Dolar
13.0773
-1.34%
Altın
757.9180
-2.79%
Borsa
1,926.66
3.71%
Bitcoin
615.500
-1.83%
BTXN Coin
33.55
-3.09%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Konya'da usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi

    Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.
    • AA
    • 03.01.2022 - 22:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi

    Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yivsiz av tüfeği üreten silah imalathanesinde usulsüz üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

    19 AF TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, baskın yaptıkları imalathanede, usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeği, 28 ses mermisi ele geçirdi.

    İmalathane sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Konya da usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi #1


    Görüş Bildir