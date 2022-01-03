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- Konya'da usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
Konya'da usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.
- AA
- 03.01.2022 - 22:45
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yivsiz av tüfeği üreten silah imalathanesinde usulsüz üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
19 AF TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, baskın yaptıkları imalathanede, usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeği, 28 ses mermisi ele geçirdi.
İmalathane sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.