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    Konya'da usulsüz üretilmiş 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, usulsüz silah üretilen imalathanede 150 katlanabilir dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirildi.
    • AA
    • 07.01.2022 - 23:37
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    Konya'da usulsüz üretilmiş 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi

    Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde usulsüz tüfek imal edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

    150 ADET POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, imalathanedeki aramada 150 adet katlanabilir dipçikli pompalı av tüfeği ele geçirdi.

    İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, kaçak ve faaliyet izin belgesi dışında usulsüz üretilen tüfeklere el koydu. İş yeri sahibi A.İ. gözaltına alındı.

    Konya da usulsüz üretilmiş 150 pompalı av tüfeği ele geçirildi #1


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