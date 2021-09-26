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- Konya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Narkotik ekiplerinin operasyonu ile piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.
- İHA
- 26.09.2021 - 15:48
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
3 günlük çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
1,5 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU
Aramalarda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan; 48 bin 640 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 300 gram plaka esrar, 1 kilogram sentetik kannabioid, 99.5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
15 KİŞİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 15 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.