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    Konya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

    Narkotik ekiplerinin operasyonu ile piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 15:48
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    Konya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

    3 günlük çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    1,5 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

    Aramalarda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan; 48 bin 640 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 300 gram plaka esrar, 1 kilogram sentetik kannabioid, 99.5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

    15 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

    Konya da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı #1

    Konya da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı #2

    Konya da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı #3

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