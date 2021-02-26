Karatay ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan hafif ticari araca yapılan operasyonda 23 kilo eroin ele geçirildi.

Konya’nın Karatay ilçesinde hafif ticari bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARANDI

Ekipler, merkez Karatay ilçesinde araca operasyon yaptı.

Hafif ticari araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek aracın sürücü koltuğu taban kısmına tepki verdi.

23 KİLO EROİN BULUNDU

Araçta yapılan detaylı aramada 23 kilo 432 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı gözaltına alınan 3 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek suçundan işlem yapıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 23 kilo eroin ele geçirildi VİDEO