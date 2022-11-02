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- Konya'da okul çevresindeki uyuşturucu satıcısı polisin gözünden kaçmadı
Konya'da okul çevresindeki uyuşturucu satıcısı polisin gözünden kaçmadı
- 02.11.2022 - 17:49
- Güncelleme : 02.11.2022 - 18:09
Konya'nın Kulu ilçesinde, emniyet ekipleri okul çevresinde dolanan uyuşturucu satıcılarını tespit etmek ve gençlerin uyuşturucu tuzağına düşmesini engellemek için bölgede denetimleri sıkı tutuyor.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde özellikle okulların olduğu çevrelerde dolaşan bir şahsın hareketleri ve tavırları polis ekiplerinde şüphe uyandırdı.
Uyuşturucu satıcısı, polislerin dikkatinden kaçmadı
Öğrencilerin öğle arası molasına çıkacağı vakitte bölgede bulunan şüpheli B.E.'yi, ekipler durdurdu.
Şüpheli şahsın kaba üst araması sonucu; 20 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 7 adet tabanca fişeği ve bir adet muşta ele geçirdi.
Ekipler 19 yaşındaki B.E., hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan gözaltına aldı ve hakkında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheli şahsa ait 13 suç kaydı çıktı
İHA'nın haberine göre, şüphelinin kimlik incelemesi sonucu; hırsızlık, tehdit, yaralama gibi çeşitli suçlardan 13 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.