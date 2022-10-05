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    Konya’da, uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 kişi tutuklandı

    Şüphe üzerine takibe alınan kamyonetten inip uyuşturucu ticareti yapan Cebrail D. ile Abdülazim Y. isimli şahıslar, suçüstü yakalandı.
    • 05.10.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 18:19
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    Konya’da, uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 kişi tutuklandı

    Konya’nın Karatay ilçesinde bağlı Fatih Mahallesi’nde, şüphe üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan kamyonet, bir evin önünde durdu.

    Araçtan inen Cebrail D. evin önünde kendisini bekleyen Abdülazim Y. ile uyuşturucu ticareti yapmaya başlayınca, ekipler operasyonun düğmesine bastı.

    DHA’nın haberine göre; polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişi, kısa süren takip sonucu yakalandı.

    Ele geçirilenler

    Kamyonette yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 69 bin TL ile 800 dolar ve 8 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Konya’da, uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 kişi tutuklandı VİDEO

    Konya’da, uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 kişi tutuklandı #1


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