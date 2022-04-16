Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.722
-0.13%
BTXN Coin
31.33
1.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Konya'da üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti

    Konya'da oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
    • 16.04.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti

    Saat 12.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır’ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.

    Talizsiz çocuk hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, ihbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

    Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti #1

    Konya da üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Kayserispor ve Rizespor yenişemedi
    Futbol

    Kayserispor ve Rizespor yenişemedi

    Antalya'da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek
    İç Haber

    Antalya'da Phaselis Tüneli bugün açılarak hizmete girecek

    Görüş Bildir