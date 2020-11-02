Konya'da vahşi cinayetin zanlısı Mücahit Minaz: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'in başını ve cinsel organı keserek öldüren Mücahit Minaz'ın ifadesi, pes dedirtti.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşanan vahşi cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. 56 yaşındaki Mustafa Sömek'in, başı ve cinsel organının kesilmiş halde bulunmasının ardından katil zanlısının ifadeleri adeta kan dondurdu.

BAŞINI VE CİNSEL ORGANINI KESTİ

Cinsel organı vücudunun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış halde buldu. Yapılan incelemede cesedin akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlendi.

Ceset ve baş, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN SONRA ÇAY İÇTİ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi.

Olayın ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gelip çay içtiği ortaya çıkan Minaz, taksiye binerek kaçtığı Yalıhüyük'te gözaltına alındı.

"BİR ŞEYLER MIRILDANIP DURUYORDU, ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

2 hafta sonra yeniden Almanya'ya döneceği belirlenen ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Minaz'in ilk ifadesinde, ''Bankamatikten para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

Minaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen Mustafa Sömek'in ise bugün Bozkır ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.





