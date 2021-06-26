Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı

Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı

YKS’ye girecek adaylardan biri, saniyeler ile okula geç kaldı. Kapının kapanmasına müdahale eden veliler, “Aç aç” diyerek tezahürata başladı.