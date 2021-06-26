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    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı

    YKS’ye girecek adaylardan biri, saniyeler ile okula geç kaldı. Kapının kapanmasına müdahale eden veliler, “Aç aç” diyerek tezahürata başladı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 16:26
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    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı

    Konya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

    Zamanında gelen adaylar, koronavirüs önlemleri kapsamında ateşleri ölçülerek ve üst aramaları yapılarak sınav salonlarına geçti.

    Sınav heyecanını paylaşan ailelerin okul bahçesine girişlerine izin verilmedi.

    KOŞARAK GELDİ

    Bazı öğrenciler sınava geç kalma endişesi ile okullara koşarak geldi.

    Bir aday, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde sınava saniyelerle geç kaldı.

    Aday içeri alınmayınca devreye dışarıda bekleyen veliler girdi.

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Saniyeler ile kapanan kapının yeniden açılması için veliler, “Aç, aç” tezahüratları yaptı.

    Gerekli kontrollerin yapılması ile görevliler kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.

    Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #1

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #2

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #3

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #4

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #5

    Konya’da veliler, YKS’ye geç kalan öğrenci için tezahürat yaptı #6

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