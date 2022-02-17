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    Konya’da vergi kaçakçılarına operasyon

    Sahte fatura düzenleyip, vergi kaçaklığı ile devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında toplam 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:47
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    Konya’da vergi kaçakçılarına operasyon

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

    DEVLETİ 105 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

    Bu kapsamda, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen, aynı zaman çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, parada sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet, tefecilik ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçlarından haklarında 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Meram Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Konya’da vergi kaçakçılarına operasyon #1


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