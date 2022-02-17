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Konya’da vergi kaçakçılarına operasyon
Sahte fatura düzenleyip, vergi kaçaklığı ile devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında toplam 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli, cezaevine gönderildi.
- İHA
- 17.02.2022 - 15:42
- Güncelleme : 17.02.2022 - 15:47
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
DEVLETİ 105 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Bu kapsamda, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 105 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen, aynı zaman çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, parada sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet, tefecilik ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçlarından haklarında 83 yıl hapis cezası verilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Meram Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.