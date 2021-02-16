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    Konya'da yağ varilinin patlama anı

    Konya'da soba ve mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde Murat Arı'nın, açmaya çalıştığı boş yağ varilinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:26
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    Konya'da yağ varilinin patlama anı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı.

    Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    Konya da yağ varilinin patlama anı #1

    HAVA BASINCI İHTİMALİ

    Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı. Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Konya'da yağ varilinin patlama anı VİDEO

    Konya da yağ varilinin patlama anı #2

    Konya da yağ varilinin patlama anı #3

    Konya da yağ varilinin patlama anı #4

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