Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

Adıyaman’da 2’nci sınıf emniyet müdürü iken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç şüpheli, Konya'da yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç olan ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Veysel A. yakalandı.

6 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., koronavirüs testi yapılmasının ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Eski emniyet müdürü Veysel A., tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.