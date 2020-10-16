- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da yanan otomobilden son anda kurtarıldı
Konya'da yanan otomobilden son anda kurtarıldı
Konya’da otomobilin bir anda yanmaya başlaması sonucu sürücü Mehmet Şen, alevler içinde kaldı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, vücudunda yanıklar oluştu.
- DHA
- 16.10.2020 - 12:54
- Güncelleme : 16.10.2020 - 12:54
Konya'nın Ilgın ilçesi istasyon kavşağında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı.
Otomobil sürücüsü 60 yaşındaki Mehmet Şen’in alevler içerisinde kaldığını gören akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.
VÜCUDU YANDI
Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen’in vücudunda yanıklar oluştu.
Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen’i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.