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    Konya'da yanan otomobilden son anda kurtarıldı

    Konya’da otomobilin bir anda yanmaya başlaması sonucu sürücü Mehmet Şen, alevler içinde kaldı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, vücudunda yanıklar oluştu.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 12:54
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 12:54
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    Konya'da yanan otomobilden son anda kurtarıldı

    Konya'nın Ilgın ilçesi istasyon kavşağında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı.

    Otomobil sürücüsü 60 yaşındaki Mehmet Şen’in alevler içerisinde kaldığını gören akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.

    VÜCUDU YANDI

    Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen’in vücudunda yanıklar oluştu.

    Konya da yanan otomobilden son anda kurtarıldı #1

    Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen’i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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