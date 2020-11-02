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    Konya'da yangın sırasında çöken çatının altında can verdi

    Tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, çatının çökmesiyle enkaz altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 07:38
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    Konya'da yangın sırasında çöken çatının altında can verdi

    Konya’nın Seydişehir ilçesi Karacaören Mahallesi'nde 87 yaşındaki Cafer Taşdelen'in yalnız yaşadığı altı ahır olan tek katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler hızla evi sardı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

    2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı yandaki ev de tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

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    ENKAZ ALTINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Eve giren ekipler, enkaz altında kalan Cafer Taşdelen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Enkaz altından çıkartılan Taşdelen'in cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelip, incelemede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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