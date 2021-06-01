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- Konya’da yangına giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi
Konya’da yangına giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi
5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, hatalı park eden araçlar nedeni ile olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.
- DHA
- 01.06.2021 - 15:18
Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Akburçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.
Bilinmeyen neden ile başlayan alevler kısa sürede daireyi sardı.
Boş evden yükselen dumanları görenler, durumu ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hatalı park yapan sürücüler nedeni ile dar sokaktan geçemedi.
Dar sokaktan güçlükle geçilmesinin ardından alevlere müdahale edildi.
Yarım saatte kontrol altına alınan yangın, çok geçmeden söndürüldü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Evde maddi hasar meydana gelirken, yaralanma veya ölüm olayı yaşanmadı.
Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Konya’da yangına giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi VİDEO