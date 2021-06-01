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Konya’da yangına giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi

Konya’da yangına giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi

5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, hatalı park eden araçlar nedeni ile olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.