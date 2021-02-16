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- Konya'da yardım için durdu, otobüs çarptı: 5 ölü
Konya'da yardım için durdu, otobüs çarptı: 5 ölü
Şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
- DHA
- 16.02.2021 - 08:19
Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı tır, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, tır şoförünün yardımına koştu.
Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
5 KİŞİ CAN VERDİ
Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi.
Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.