Konya’da yardımlaşma derneğinde kumar oynarken yakalandılar

Kısıtlama saatlerinde yardımlaşma derneğinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza verildi. İçeride bulunan toplam 13 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerinde bulunan bir yardımlaşma derneğinde kumar oynandığının ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, dün gece saatlerinde belirlenene adrese baskın yaptı. Bir yardımlaşma derneği olan binada 5 şahsın iskambil kağıtları ve pullarla ‘poker’ adlı kumar oynadığı tespit edildi.

OYUN MALZEMELERİNE EL KONULDU

Nöbetçi savcıdan alınan talimat ile oyun sırasında masada bulunan 350 lira para ve oyun malzemelerine el konuldu. Kumar oynayan 5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34’üncü maddesi uyarınca 6 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca iş yeri sorumlu olduğu belirlenen A.E., 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ALKOL SUNUMU YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, iş yerinde tütün tüketimine izin verildiği ve belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.

Dernekteki 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza işlem uygulandı.