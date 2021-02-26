Konya'da yasa dışı bahis oynatan 4 şüpheli gözaltına alındı

Yüzlerine maske takıp internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüpheliler, “Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği polise canlı yayında yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden canlı yayınla yasa dışı bahis suçunu teşvik eden, sitelere üye kazandırmak amacı ile çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmalarda; twitch programı üzerinden tanınmayacak şekilde yüzlerine maske takarak canlı yayın yapan 'Bora' takma ismini kullanan bir erkek ve iki kadın şüphelinin yakalanması için iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

"BENİ ALMAYA TEÇHİZATLARI YETMEZ"

Bora adlı şüpheli polis baskınından hemen önce canlı yayında, “Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez” derken, yanında bulunan maskeli kadının da “Bora ve kedicikleri” diye konuşması dikkat çekti.

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"GELEMEZ DEDİN, BAK BURADAYIZ"

Şüphelilerin yayını sırasında polis ekipleri canlı yayının yapıldığı odaya girdi.

Polis şüpheliye, “Gelemez dedin, geldik bak buradayız” diyerek Bora takma adını kullanan R.G’nin (28) aralarında olduğu 4 kişiyi yakaladı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Yakalananlardan 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, R.G. (28) ve yanındaki Ş.E. (27) ile H.A. (23) Konya Adliyesi'ne sevk edildi.