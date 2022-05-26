Konya'da yasa dışı bahisçilik operasyonu: 3 gözaltı

Yasa dışı bahis sitesi yöneten şebekeye yönelik 44 ilde yapılan operasyon kapsamında, Konya'da 6 milyon liralık gelir elde eden 3 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, borcu olanları ve kolay yoldan para kazanmak isteyenleri mağdur eden şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Konya'nın da aralarında olduğu 44 ilde operasyon düzenlendi.

3 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre operasyonda, Konya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 milyon liralık vurgun yaptılar

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, yasa dışı bahis sitesine bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri olduğu ve bununla bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı.