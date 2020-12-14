Konya'da yasağı delip, eğlence mekanına gittiler

Kısıtlama saatlerinde denetleme yapan polis, daha önce mühürlenen ruhsatsız bir işyerinin faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Baskına gidilen mekanda, 32 şahsa ceza yazıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimler kapsamında polis ekipleri, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Mekanın, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu belirlendi.

TÜTÜN, ALKOL VE CANLI MÜZİK

Ruhsatı bulunmayan ve daha önce de mühürlendiği öğrenilen iş yerinde yapılan incelemede, belgeleri olmadığı halde tütün tüketimi, alkol sunumu ve canlı müzik yapıldığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ ARANIYORDU

İş yerinde belgesiz çalışan 21 kişi hakkında işlem yapılırken, yapılan GBT sorgusunda hakaret suçundan aranan 1 kişi de yakalandı.

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32 ŞÜPHELİYE İŞLEM UYGULANDI

İş yerinde bulunan toplam 32 şahsa da sosyal sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı.

MÜHÜR BOZMA SEBEBİYLE TUTANAK

İş yeri sorumlusu A.Ö. da, TCK 195. maddeye muhalefetten ve ‘mühür bozma’ suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. İş yerine de mühürlenmek üzere tutanak tutuldu.



