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    Konya'da yasağı fırsat bilip, yarış düzenlediler

    63 kişiyle birlikte, katılanlardan biner lira alıp birinciye verilmesi planlanan araba yarışı, polisin cezalarıyla son buldu. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde düzenlenen yarışa ceza yağdı.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 09:50
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    Konya'da yasağı fırsat bilip, yarış düzenlediler

    Saat 02.00 sıralarında Konya-Karaman çevreyolunda Karatay Emniyet Müdürlüğü Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği, sosyal medyadan organize olan bir grup hakkında bilgi aldı.

    Saat 06.00 ila 08.00 sıralarında ulaşıma yeni açılan Konya-Karaman Çevre yolunda yarış yapılacağı bilgisini alan polis, çevre yolunu kontrol altına aldı.

    Kontrolde, iki farklı noktada araçların park halinde beklediği belirlendi.

    YASAĞI İHLAL EDENLERE CEZA

    Polis, araçlarda bulunan yaklaşık 63 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti.

    Grup, uyarıların ardından daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

    18 ARAÇ, YARIŞA KATILACAKTI

    Öte yandan, yarışta 18 aracın olacağı ve katılımcılardan toplanan biner liranın yarışmayı birinci tamamlayacak kişiye ödül olarak verileceği öğrenildi.

    Konya'da yasağı fırsat bilip, yarış düzenlediler ViDEO

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