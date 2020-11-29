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Konya'da yasağı fırsat bilip, yarış düzenlediler
- DHA
- 29.11.2020 - 09:22
- Güncelleme : 29.11.2020 - 09:50
Saat 02.00 sıralarında Konya-Karaman çevreyolunda Karatay Emniyet Müdürlüğü Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği, sosyal medyadan organize olan bir grup hakkında bilgi aldı.
Saat 06.00 ila 08.00 sıralarında ulaşıma yeni açılan Konya-Karaman Çevre yolunda yarış yapılacağı bilgisini alan polis, çevre yolunu kontrol altına aldı.
Kontrolde, iki farklı noktada araçların park halinde beklediği belirlendi.
YASAĞI İHLAL EDENLERE CEZA
Polis, araçlarda bulunan yaklaşık 63 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti.
Grup, uyarıların ardından daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
18 ARAÇ, YARIŞA KATILACAKTI
Öte yandan, yarışta 18 aracın olacağı ve katılımcılardan toplanan biner liranın yarışmayı birinci tamamlayacak kişiye ödül olarak verileceği öğrenildi.
Konya'da yasağı fırsat bilip, yarış düzenlediler ViDEO