Beyşehir ilçesi Avdancık Mahallesi’nde tavuklara saldıran köpeği kovalayan Mustafa Göner, köpeğin saldırmasıyla hastanelik oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'nde, bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz bir köpeği kovalayan Mustafa Göner (75), köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçan Göner, ahırın içine girip köpekten kurtulmak istedi.

Ahırın kapısını kapatamayan Göner, köpeğin saldırısı ile el, ayak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Göner, Konya’ya sevk edildi.

“KÖPEK AHIRIN İÇİNDE KAPALI”

Göner’in yakınları, olay anına ilişkin “Köpek tavuklara saldırmış. Herhalde o da üzerine gitmiş, ondan sonra köpek onun üzerine saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Emmimi hastaneye getirdik. Köpek ahırın içinde kapalı ve jandarma bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu VİDEO

