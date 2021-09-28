Euro
10.3666
0.47%
Dolar
8.8721
0.62%
Altın
496.77
0.12%
Borsa
1.388
-0.28%
Bitcoin
371.339
-4.43%
EXEN Coin
19.57
-8.93%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu

    Beyşehir ilçesi Avdancık Mahallesi’nde tavuklara saldıran köpeği kovalayan Mustafa Göner, köpeğin saldırmasıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu

    Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'nde, bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz bir köpeği kovalayan Mustafa Göner (75), köpeğin saldırısına uğradı.

    Köpekten kaçan Göner, ahırın içine girip köpekten kurtulmak istedi.

    Ahırın kapısını kapatamayan Göner, köpeğin saldırısı ile el, ayak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Göner, Konya’ya sevk edildi.

    “KÖPEK AHIRIN İÇİNDE KAPALI”

    Göner’in yakınları, olay anına ilişkin “Köpek tavuklara saldırmış. Herhalde o da üzerine gitmiş, ondan sonra köpek onun üzerine saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Emmimi hastaneye getirdik. Köpek ahırın içinde kapalı ve jandarma bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu VİDEO

    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu #1

    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu #2

    Konya’da, yaşlı adam köpek saldırısıyla hastanelik oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir