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    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti

    Sokak ortasında yatan yavru köpeği ezen otomobil yoluna devam etti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 17:58
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    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti

    Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.

    Yavru köpeğin ezilmesine aldırış etmeyen sürücü yoluna devam etti.

    Yaşanan anlar caddede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçmesi ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

    DERNEĞE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

    Olayla ilgili çalışma bağlatan jandarma ekipler, plakadan yapılan araştırmayla otomobilin bir derneğe ait olduğunu belirledi.

    Dernek yetkilileri, otomobilin kendilerine ait olduğunu doğruladı.

    Yetkililer, olayın bir çalışanlarının Tepekent Mahallesi'nde dernek çalışmaları yürüttüğü sırada meydana geldiğini söyledi.

    Konya’da yavru köpeği ezen otomobil, yoluna devam etti Video

    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti #1

    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti #2

    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti #3

    Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti #4

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