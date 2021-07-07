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Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Konya’da yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Sokak ortasında yatan yavru köpeği ezen otomobil yoluna devam etti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.