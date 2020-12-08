Lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Konya Karapınar-Emirgazi karayolunun 10. kilometresinde, Cumali Yılmaz yönetimindeki 42 ELG 39 plakalı yolcu otobüsü, ön lastiklerinden birinin patlaması üzerine devrildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı ViDEO