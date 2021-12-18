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- Konya'da yolunu şaşırıp kaybolan yaşlı adam, 4.5 saat sonra bulundu
Konya'da yolunu şaşırıp kaybolan yaşlı adam, 4.5 saat sonra bulundu
- DHA
- 18.12.2021 - 23:40
Konya'nın Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi'nde oturan Refik Kaynak(81), iddiaya göre otomobiliyle mahalle aralarından geçerek ilçe merkezindeki sanayi sitesine gitmek istedi.
YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDI
Seyir halindeyken yolu şaşıran ve nerede olduğunu tam çıkartamayan Kaynak'ın, Halkapınar ilçesine bağlı Seydifakıllı Mahallesi yolunda aracının LPG'si bitti.
JANDARMAYI ARADI, YOLU TARİF EDEMEDİ
Otomobilinin yakıt bölümünü benzine de geçiremeyen Refik Kaynak, jandarmayı arayıp yardım istedi. Ancak bulunduğu bölgeyi de tam olarak tarif edemedi.
4.5 SAATLİK ÇABALAR SONUCU BULUNDU
Kaynak, jandarma ve AFAD'ın Ereğli ve Halkapınar ilçesi arasındaki geniş bölgede yaptığı ve yaklaşık 4.5 saat süren arama sonucu akşama doğru bulundu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Aracında yakıtı bittiği için soğuk havadan etkilenen Kaynak, sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.