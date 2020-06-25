Dolar
6.858
0.0335%
Euro
7.7037
-0.1917%
Altın
1766.26
0.2759%
Borsa
114449.98
0.0009%
G. Altın
389.491
0.3183%
Bitcoin
62850.78
-2.955%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Konya'da yüksek ses konuştu diye bıçaklandı

    40 yaşındaki adam, parkta yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, hastanede öldü.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 10:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Konya'da yüksek ses konuştu diye bıçaklandı #1

    Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım (40), Konya'nın Meram ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı.

    Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı.

    SOPAYLA DÖVÜP, BIÇAKLADILAR

    Şüpheli, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan şüpheliler, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

    Konya'da yüksek ses konuştu diye bıçaklandı #2

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Görüş Bildir