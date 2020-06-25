Konya'da yüksek ses konuştu diye bıçaklandı

40 yaşındaki adam, parkta yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, hastanede öldü.

Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım (40), Konya'nın Meram ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı.

Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı.

SOPAYLA DÖVÜP, BIÇAKLADILAR

Şüpheli, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan şüpheliler, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.