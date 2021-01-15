Konya'daki bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada

İş yerine gittiği bacağı ile kayınpederini gözünü kırpmadan öldüren damat, sonrasında kayınbiraderine yöneldi ancak başarılı olamadı. İfadesi alınan katil, “Engellemese onu da öldürecektim” dedi.

Halime Yasak, 4 ay önce, iddiaya göre, 16 yıllık eşi Şenol Yasak (39) ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştı.

Halime Yasak, tartışmanın ardından 9 ve 15 yaşlarındaki 2 oğlunu alıp, Muğla'daki akrabalarına gitti.

Eşinin yanına 2 ay önce giderek, barışmak isteyen Şenol Yasak, olumsuz yanıt alınca 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Konya’ya döndü.

Şenol Yasak, 2 gün önce de kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ve kayınbiraderi Enes Dağdeviren'in yanına gidip, halen eşinin yanında kalmaya devam eden 9 yaşındaki diğer oğlunu da Konya'ya getirmek istediğini söyledi.

Olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıkarken, Yasak oradan ayrıldı.

TÜFEĞİ MONTUNUN İÇİNE GİZLEDİ

Şenol Yasak, montunun içine sakladığı pompalı tüfekle minibüse binerek, bacanağı ve mobilya ustası Mustafa Arslan'ın (36) Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki iş yerine gitti.

Yasak, içeri girer girmez tüfekle Arslan’a ateş ederek, öldürdü.

Daha sonra iş yerine ait kamyoneti alan Yasak, bu kez de Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti.

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KAYINBİRADERİ ENGELLEDİ

Yasak, iş yeri önünde karşılaştığı kayınpederi Dağdeviren'e pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı. Dağdeviren, kanlar içinde yere yığıldı. Yasak da içeri girip, ateş etmek istediği kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi.

Arbedeyle ikili, dışarı çıktıktan sonra çevredekiler de müdahale edip, Yasak'ın elinden tüfeği aldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şenol Yasak ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

“ENGELLEMESE KAYINBİRADERİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM”

Olaydan önce uyuşturucu tedavisinde kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan aldığı öğrenilen Şenol Yasak’ın, kayınpederinden sonra engellemediği taktirde kayınbiraderini de öldüreceğini söylediği öğrenildi.

Eşiyle ayrı yaşadığını belirten Yasak'ın, ifadesinde, ''Eşimle barışmak istedim ama barışamadım. 2 oğlumuz var. Oğullarımdan birini daha önce yanıma getirdim. Diğerini de getirmek için uğraşıyordum. Ben uzun zamandır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Eşimin ailesine gittim ama beni sürekli kovdular. 2 gün önce de baldızlarım, bacanağım ve kayınvalidemle tartıştık. Olay sabahı da benden şikayetçi olduklarını öğrendim. Bunu öğrenince çok sinirlendim. Onları öldürmeye karar verdim. Bir yerden tüfek buldum. Tüfeği montumun içine saklayıp, minibüse binip gittim, öldürdüm.” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yasak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa Arslan ve Bekir Dağdeviren'in cenazeleri de Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.