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    Konya'daki bisikletlinin araca tutunması, trafiği riske attı

    Tehlikeye aldırış etmeden bir araca tutunarak trafikte seyreden bisiklet sürücüsünün o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 14:03
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    Konya'daki bisikletlinin araca tutunması, trafiği riske attı

    Konya'nın Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde bir bisikletli, aracın penceresine tutunarak seyir halinde ilerledi.

    Araca tutunmuş halde seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

    Rahat tavırlarıyla yolculuk yapan bisiklet sürücüsünün, tutunduğu aracın şoförüyle de sohbet etmesi dikkat çekti.

    BAŞKA BİR SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLEDİ

    O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

    Konya'daki bisikletlinin araca tutunması, trafiği riske attı VİDEO

    Konya daki bisikletlinin araca tutunması, trafiği riske attı #1

    Konya daki bisikletlinin araca tutunması, trafiği riske attı #2

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