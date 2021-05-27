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    Konya'daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

    Dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü ile karnından yaralanan arkadaşının, şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:11
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    Konya'daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

    Sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan 35 yaşındaki Orhan Çumralıgil ile 42 yaşındaki arkadaşı Dündar Kömürcü, önceki akşam Konya Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti.

    Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı  kadını evlerine davet edip, alkol almaya başladı.

    KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

    İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.’ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı.

    Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #1

    ÇIĞLIKLARA KOŞTU

    Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #2

    KANLAR İÇERİSİNDE YERE DÜŞTÜ

    Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #3

    1'İ ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI

    Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #4

    YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

    Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B. adlı kadının ilk ifadesinde, birlikte alkol aldığı komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemeleri üzerine tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine dövdüklerini, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #5

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #6

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #7

    Konya daki boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürüldü #8

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