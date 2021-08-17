Konya'daki 'Büyükşen' cinayetinde tutuklu sanıklardan biri hayatını kaybetti

Konya'daki 'Büyükşen' cinayetinde tutuklu sanıklardan biri hayatını kaybetti

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen olayı ileçıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayeti, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

EVLERİNDE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLULARDAN BİRİ CEZAEVİNDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanan Mustafa Okşen, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.