Konya'daki çöp evden çıkarılan 1,5 yaşındaki bebek koruma altına alınacak Ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle evi çöp dolu olan kadın, bebeğini çöp evde bırakıp dışarı çıktı. Ağlama sesini duyan bina sakinleri, olayı aydınlattı.

DHA

Türkiye, geçtiğimiz temmuz ayında çöp ev haberi ile büyük bir şok yaşamıştı.

1 yıldır kilitli odada kalan küçük Muhammet, yürekleri dağlamıştı.

Bursa'daki daireden çıkarılan çöpler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.

Benzer bir olay Konya'da yaşandı. Selçuklu ilçesinde apartman sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu.

Apartman sakinlerini şoke eden manzara

Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.

Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Minik Asel bitkin halde yatarken bulundu

Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel, yerde bitkin halde yatarken bulundu.

2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Ateşi olduğu için altını bezlemedim"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı.

Fatma G., ilk ifadesinde şöyle konuştu:

Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim.

1 yıl ile yargılanması bekleniyor

İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Sağlık durumu iyi olan Asel'in, tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi.