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    Konya'daki Düden Gölü'nde yavru martılar ölmeye başladı

    Çoğunluğu flamingo olmak üzere yaklaşık 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün büyük bir bölümü kuruduğu için kuş ölümleri görülüyor.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:16
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    Konya'daki Düden Gölü'nde yavru martılar ölmeye başladı

    Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.

    Göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

    Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor.

    KUŞ ÖLÜMLERİ GÖRÜLÜYOR

    Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.  'Flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nün büyük bir bölümü, bilinçsiz yer altı sulama ve  iklim değişikliği nedeniyle kurudu. İlçenin atık suyuyla can bulmaya çalışan gölde kuş ölümleri de görülmeye başlandı.

    Konya daki Düden Gölü nde yavru martılar ölmeye başladı #1

    100'E YAKIN YAVRU MARTI ÖLDÜ

    Şu an sadece diğer yıllara oranla sayısı da az olan flamingoların olduğu gölde, diğer kuş türleri göç ederken, 100'e yakın yavru martı öldü. Kuşların yuvaları ise boş kaldı.

    Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, 50 yıl önce göldeki su seviyesinin bir insanın bel hizasında olduğunu ve o dönem  yürüyerek kuşların üreme alanı olan ve halk tarafından 'Yassı Ada' olarak adlandırılan adaya kadar gidebildiklerini hatırlattı.

    Konya daki Düden Gölü nde yavru martılar ölmeye başladı #2

    KURAKLIK NEDENİYLE ÜREME ALANI OLAN ADALAR BOŞ

    Şu an kuraklık nedeniyle kuşların üreme alanı olan adaların boş olduğunu belirten Uludağ, şunları söyledi:

    ''50 yıl önce su çoktu. Ama şu anki kuraklık çok kötü oldu. Ben bu yaşıma kadar bu seviyede kuraklık görmedim. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo ve angut görüyoruz. Diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100’den fazla kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım.  Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilerek göllerimiz kurtulabilir.''

    Konya daki Düden Gölü nde yavru martılar ölmeye başladı #3

    "EV HANIMLARININ SU HARCAMALARINA DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTE"

    Kuş ölümlerini görmek istemediklerini dile getiren Uludağ, ''Tuz Gölü'nde ölen flamingo yavruları içimizi acıttı, onlar susuzluğa dayanamazlar, şimdide Düden Gölümüzde hasıl oldu. Su israfın önüne geçmemiz lazım. Çiftçilerimiz artık vahşi sulamayı bırakması lazım.  Bölgemiz kuru tarıma yönlendirilmesi gerekmektedir. Ev hanımlarının su harcamalarına dikkat etmesi gerekmektedir.'' diye konuştu.

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    Konya daki Düden Gölü nde yavru martılar ölmeye başladı #10

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