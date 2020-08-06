Konya'daki düğün magandalarına ceza

Sosyal mesafeye uymadan halay çekilen ve havaya ateş açılan düğünde aralarında damadın da olduğu 5 kişiye toplam 6 bin 86 TL para cezası verildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Pusat Mahallesi'nde sokak düğünü yapılmıştı.

Düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekilirken, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturmuştu.

ÇOCUKLARIN ELİNE TABANCA VERİLDİ

Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca vermişti.

Cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler ise daha sonra sosyal medyada paylaşılmıştı.

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5 KİŞİYE 6 BİN LİRA CEZA

Büyük tepki çeken görüntüleri inceleme altına alan Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, damat Oğuzhan C. (24) ile kurusıkı tabancayla havaya eteş eden Osman H.'nin de (27) aralarında olduğu 5 kişiye, toplam 6 bin 86 TL para cezası kesti. Kurusıkı tabancaya da el konuldu.