Konya'daki feci kazada can kaybı 5'e yükseldi Direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağındaki yolculara çarpan araç, olay yerinde 4 kişinin ölmesine neden olurken, hastanede tedavi gören 6 yaralıdan 1'i daha hayatını kaybetti.

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İHA

Konya'daki korkunç trafik kazası 1 can daha aldı...

Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz Salı günü 08.30 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25. kilometresinde B.T. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

Otobüs durağına daldı

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyen vatandaşlar yol kenarına savruldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Kazada Mordagül Tutgak, Elif Gül, Dudu Gül ve Nergiz Gül isimli vatandaşlar hayatını kaybetti.

Yaralanan T.G. (13), S.Ö. ile sürücü B.T., araçta yolcu olarak bulunan Ü.T. ve Bahriye Taşkın, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can kaybı 5 oldu

Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulanan Bahriye Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)