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    Konya'daki firari, bazanın altından çıktı

    Kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan Hüseyin A., polisin düzenlediği operasyonda evinde bazanın altında yakalandı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 16:50
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    Konya'daki firari, bazanın altından çıktı

    Konya Asayiş Şubesi Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    Baskınlarda hırsızlık, birden fazla kişiyle silahlı yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan, haklarında 10 yıldan 45 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

    BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI

    'Hırsızlık', 'hakaret', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin A., evinde bazanın altında saklanırken yakalandı.

    11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Konya daki firari, bazanın altından çıktı #1

    Konya daki firari, bazanın altından çıktı #2

    Konya daki firari, bazanın altından çıktı #3


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