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    Konya'daki genç odasında ölü bulundu

    Ailesi tarafından odasında ölü bulunan gencin kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinden sonra belli olacak.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 14:17
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    Konya'daki genç odasında ölü bulundu

    Konya'nın Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Ömer Karakurt (20), sabah kendisini uyandırmak için odaya giren yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulundu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerindeki jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karakurt'un cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

    Konya daki genç odasında ölü bulundu #1


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