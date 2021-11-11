Konya'daki hayvanseverler, her gün bir köpeklerini ölü ya da yaralı buluyor

Konya'daki hayvanseverler, her gün bir köpeklerini ölü ya da yaralı buluyor

Mesire alanında bir köpeği toprağa gömülü ölü, bir köpeği de yaralı bulan hayvanseverler, 2 gün sonra aynı bölgede bir yaralı köpek daha buldu. Tüfekle vurulduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.

Konya'nın Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Dilek Genç, kendisi gibi hayvanseverlerle gönüllü olarak besledikleri köpeklere mama vermek için ormanda mesire alanına gitti.

Genç, burada köpeklerden birini toprağa gömülü ölü, 4 aylık bir yavru köpeği de yaralı buldu.

Dilek Genç, tüfekle vurulan köpekleri Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Dilek Genç, dün de köpeklerden birini daha yine tüfekle karnından vurulmuş halde yaralı buldu. Bu yaralı köpek de veteriner fakültesine götürdü.

"VAHŞETİ YAPANLARIN YAKALANMASI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Yaralı 2 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dilek Genç, "3,5 yıldır Meram Tavus Baba bölgesinde yaklaşık 250 köpeğin beslenmesiyle ilgileniyorum. Ama köpekleri tüfekle ateş edip vuruyorlar. Bunun önlenmesi ve köpeklere bu vahşeti yapanların yakalanması için şikayetçi oldum." dedi.





















