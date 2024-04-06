Haberler



3. Sayfa



Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı baba ve 2 oğlunun öldüğü kazada, diğer sürücü de kurtarılamadı. Kazada ölen 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.