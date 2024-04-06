Konya'daki kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Konya'da Derbent- Beyşehir yolu Çiftliközü Mahallesi yakınlarında güvenlik görevlisi Yakup Genç'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Göçer yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Mustafa Göçer, oğulları Mehmet Göçer ve Mustafa Göçer yaşamını yitirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Genç de kurtarılamadı.
Göçer ailesinin, rahatsızlanan Mustafa Göçer'i, hastanede tedavi ettirdikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi.
Toprağa verildiler
Baba ve 2 oğlu, bugün Çiftliközü Mahallesinde, Yakup Genç de Saraypınar Mahallesinde toprağa verildi.
Kazada, babası Mehmet Göçer ile dedesi ve amcasını kaybeden Ahmet Göçer’in Meram Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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