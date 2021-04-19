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- Konya'daki kuyumcu, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Konya'daki kuyumcu, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı
İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hastaneye kaldırılırken, olay anı kameralara yansıdı.
- DHA
- 19.04.2021 - 16:06
- Güncelleme : 19.04.2021 - 16:29
Saat 09.30 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde park halindeki 42 AHK 058 plakalı otomobilden inen kişi, kuyumcu Tamer Çavdar'a dükkanın önünde tüfekle 3 el ateş etti.
Ayaklarından yaralanan Çavdar yere yığılırken, saldırgan otomobile binip, kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çavdar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konya'daki kuyumcu, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı VİDEO
OLAY ANI KAMERADA
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Çavdar'ı beklediği, gelince de ateş edip yaraladığı görüldü.