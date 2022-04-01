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- Konya'daki meyve suyu fabrikası patladı: 3 yaralı
Konya'daki meyve suyu fabrikası patladı: 3 yaralı
Ereğli ilçesindeki meyve suyu fabrikasında buhar kazanının yüksek basıncı patlamaya neden oldu. Fabrikada yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 01.04.2022 - 15:50
Konya'nın Ereğli ilçesindeki organize sanayi sitesinde bulunan konsantre meyve suyu fabrikasında patlama yaşandı.
Korkunç patlamaya ise buhar kazanının yüksek basıncı neden oldu.
İŞÇİLER PATLAMADA YARALANDI
Patlama anında buhar kazanının yanında bulunan işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARDAN 1'İ KONYA'YA SEVK EDİLDİ
İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Patlama sonrasında fabrikadan dağılan parçalar, yan tarafta bulunan şalgam fabrikasının duvarına isabet etti.