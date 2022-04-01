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Konya'daki meyve suyu fabrikası patladı: 3 yaralı

Konya'daki meyve suyu fabrikası patladı: 3 yaralı

Ereğli ilçesindeki meyve suyu fabrikasında buhar kazanının yüksek basıncı patlamaya neden oldu. Fabrikada yaralanan 3 işçi ise hastaneye kaldırıldı.