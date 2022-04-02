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    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı

    Konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanı patladı. Patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 18:43
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    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı

    Konya’nın Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu.

    Fabrikadaki buhar kazanının, yüksek basınç nedeniyle patladığı belirtildi.

    Kazanın yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı.

    VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı VİDEO

    PARÇALAR, YAN TARAFTAKİ DUVARA İSABET ETTİ

    Patlamada fabrikadan dağılan parçalar ise yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti.

    İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı #1

    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı #2

    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı #3

    Konya’daki meyve suyu fabrikasında bulunan kazanın patlama anı #4


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