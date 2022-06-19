Konya'daki şehit babası: Oğlum her Babalar Günü'nde hediye gönderirdi

PKK'nın şehit ettiği Fikret Dinçer'in babası Ali Dinçer, oğlunun; her babalar gününde hediye gönderdiği, şehit olmadan önce gönderdiği ayakkabıyı özenle sakladığını söyledi.

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2019'da şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in babası Ali Dinçer'in her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü buruk geçiyor.

Gelini Şerife Dinçer'in isteğiyle cenazesi 2019'da Konya Şehitliği'ne defnedilen evladı Fikret'in hasretine dayanamayarak ailesiyle aynı yıl Antalya'dan Konya'ya taşınan 52 yaşındaki şehit babası, her gün oğlunun mezarını ziyaret ediyor.

Evlerinin bir odasını oğlunun fotoğraflarıyla donattı

Evlerinin bir odasını şehit oğlunun eşyaları ve çektirdiği fotoğraflarla donatan Dinçer, şehit babası olmanın gururunu yaşadığını belirterek duygularını paylaştı.





"Gelinimize ve torunumuza destek olmak istedik"

Evlatlarının şehadetinin ardından hiç düşünmeden Konya'ya taşındıklarını aktaran Dinçer, "Oğlumun eşi Konyalı olduğu için defnini buraya istedi. Antalya'daki evimiz zaten kiraydı, hemen toparlandık Konya'ya geldik. Gelişimizin maksadı, şehidimiz ile geride kalan gelin ve torunumuz. Onlara destek olalım istedik." dedi.

Dinçer, bu vesileyle şehit evlatlarının kabrini her gün ziyaret ettiklerini, ondan ayrı kalamadıklarını dile getirdi.

"Kardeşinin düğününe gelemeden şehit oldu"

Evladının, kız kardeşinin düğününe üç gün kala şehadete kavuştuğunu anlatan Dinçer, "Fikret, kardeşinin düğününe katılmak için izin almıştı. Ancak Kuzey Irak'taki operasyondan dönerken patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu." diye konuştu.

Oğlunu son kez Galatasaray formasıyla gördü

Dinçer, oğlunun çok sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu, cep telefonundan görüntülü yaptıkları son görüşmede üzerinde bulunan Galatasaray formasını da sakladıklarını kaydetti.

"Babalar günü hediyesini özenle saklıyorum"

AA'nın haberine göre; Babalar Günü'nün kendisi için zor geçtiğini dile getiren Dinçer, "Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bizim için çok zor bir duygu. Oğlum her Babalar Günü'nde hediye gönderirdi.

Bana internetten ayakkabı siparişi vermiş. Ancak hediye ulaşmadan şehadet haberini alıp Konya'ya gelmiştik. Sipariş ettiği ayakkabı aynı gün Antalya'daki eve gelmiş.

Komşularımız üzülmeyeyim diye ayakkabıyı bir hafta sonra verdi. Özenle saklıyorum. Bir oğlum daha var. O da ağabeyinin yolunda yürüyebilir, hiç sıkıntı etmem. Biz her zaman hazırız." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.