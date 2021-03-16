Konya'daki şüpheli, beraber içtiği arkadaşını tartışma sırasında vurdu

Evde beraber alkol aldığı sırada çıkan tartışmanın ardından tabancayla arkadaşını vuran şahıs, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Saat 01.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde yaşayan Emre B., evde arkadaşı Murat Y. ile içki içtiği sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında ikili birbirine küfretti. Bunun üzerine Murat Y., tabancayla Emre B.'yi karnından vurdu.

Emre B. kanlar içinde yere yığılırken, Murat Y. evden kaçtı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Emre B., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

















